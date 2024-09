Rabiot «trop gourmand», l’OM a eu chaud !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot est arrivé à Marseille lundi soir pour débuter sa nouvelle aventure sous le maillot de l’OM. Mais le club phocéen a eu chaud dans ce dossier, puisque Rabiot avait de plus grosses sollicitations au cours du mercato estival et aurai très bien pu ne jamais rejoindre l’OM comme l’annonce Jérôme Rothen.

Adrien Rabiot (29 ans) à l’OM, c’est fait ! L’ancien titi du PSG, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, a finalement opté en faveur du club phocéen pour se relancer, lui qui avait pourtant l’embarras du choix durant le mercato estival : Manchester United, le Milan AC, le FC Barcelone ou encore le club saoudien d’Al-Nassr. D’ailleurs, l’OM a eu chaud avec Rabiot, qui aurait pu donner une toute autre tournure à son été s’il s’était montré moins gourmand sur le salaire.

« Ces clubs-là n’ont pas voulu lui donner »

Jérôme Rothen s’est lâché à ce sujet au micro de RMC Sport lundi soir : « Bravo à l’OM. Bravo à Medhi Benatia d’avoir pensé à Adrien Rabiot et d’avoir trouvé un accord avec le joueur et sa maman, qui est son agent. Moi, je n’y croyais pas. Quand tu vois au début du mercato tous les clubs qu’il pouvait y avoir sur Adrien Rabiot. On nous a dit qu’il a été trop gourmand pour aller à Milan ou Manchester United. Ces clubs-là n’ont pas voulu lui donner financièrement ce qu’il réclamait, donc il est resté sans club », confie l’ancien milieu offensif sur les coulisses de la signature de Rabiot à l’OM.

« L’OM a saison l’opportunité »

« Et là, il y a une opportunité qui s’ouvre. L’OM a saisi cette opportunité parce qu’ils voulaient se renforcer au milieu de terrain. Ils voulaient un joueur technique. Tout ce que réclamait De Zerbi, c’est exactement le cas avec Adrien Rabiot », poursuit Rothen. L’OM aurait donc très bien pu ne jamais faire signer Rabiot cet été.