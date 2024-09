Mercato : L'OM a recruté deux grands joueurs

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato de folie afin de redresser la barre après une saison difficile, l'OM a parfaitement rempli sa mission pour le moment. Les trois premiers rendez-vous de la saison ont laissé une note très positive auprès des supporters, qui voient bien que le recrutement est satisfaisant. Le club semble pouvoir s'appuyer sur deux joueurs de talent cette année : Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg.

Attendu pour son premier gros match de la saison face à Nice samedi, l'OM semble avoir parfaitement relevé la tête grâce à son mercato très réussi. Cet été, le club a beaucoup recruté et surtout, ces nouveaux profils sont particulièrement convaincants. Sportivement, deux joueurs font l'unanimité.

Greenwood et Hojbjerg, les nouvelles références de l'OM

En délicatesse l'an dernier pour trouver un entraîneur, l'OM a fini par sombrer en Ligue 1. L'arrivée de Roberto De Zerbi a fait beaucoup de bien, et il n'est pas le seul à faire cet effet. « Il y a en a au moins deux des grands joueurs aujourd'hui, et peut-être que d'autres vont se greffer. Qui sont les grands joueurs de l'OM ? Greenwood et Højbjerg. Greenwood a eu des graves problèmes qui étaient honteux. Il s'est fait une petite santé et aujourd'hui, il a un niveau de jeu qui va permettre à Marseille de rester tout là-haut, ça c'est sur » affirme Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme ce vendredi.

L'OM veut sa première victoire à domicile

Impitoyable sur le plan offensif depuis le début de la saison, l'OM n'a pas pu aller chercher son premier succès à domicile. Une deuxième occasion va se présenter au Vélodrome ce samedi face à l'OGC Nice.