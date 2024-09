OM : Exigeant, De Zerbi interpelle son vestiaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien entraîneur de Brighton où il a gagné en notoriété, Roberto De Zerbi a rejoint l'OM en juin dernier et il a reçu un accueil très chaleureux. L'Italien semble faire l'unanimité pour le moment auprès des supporters et des observateurs du monde du football. Très apprécié, il est aussi réputé pour son travail et son exigence avec ses hommes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a fait passer un message à son vestiaire.

Auteur d'un bon début d'exercice 2024-2025, l'OM affiche clairement un autre visage par rapport à la saison dernière. Le club s'est donné les moyens de reconquérir les sommets de Ligue 1 cet été, et et ce, grâce au mercato. De surcroit, il fallait choisir l'entraîneur parfait pour mener à bien ce nouveau projet. Roberto De Zerbi coche toutes les cases, et il a tenu à rappeler ses ambitions pour la saison en cours.

Mercato : L’OM tente un gros coup, la réponse est brutale https://t.co/EmIHjsq6oq pic.twitter.com/Y1lHds4li5 — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Un entraîneur animé par la passion

Ancien milieu de terrain, Roberto De Zerbi a passé presque toute sa carrière en Italie, avant de prendre sa retraite en 2013. Très vite, il est devenu entraîneur, et il a réussi à s'imposer aujourd'hui. Présent en conférence de presse, à la veille du match face à Nice, il expliqué ce qu'il attendait de ses joueurs. « Je crois que l'intelligence dans le football va avec la passion qu'on a pour le football. Si on vit pour le football, si on respire le football, on arrive à porter ce qu'on fait même au-delà du centre d'entraînement. Et si on arrive à faire ça, on comprend tout plus vite. Et en plus, on ne parle pas de choses complexes, on parle de football » débute-t-il.

Un effort collectif important

Le début de saison est réussi pour l'OM, même si le premier rendez-vous au Vélodrome n'a pas été facile. De Zerbi veut déployer un football très collectif pour réussir, comme il l'a encore affirmé ce vendredi. « Mes exigences sont très simples. Peut-être qu'elles sont un peu différentes des exigences traditionnelles, mais ce n'est rien d'impossible pour les joueurs. Moi, je cherche à créer une organisation pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Le football, ce n'est pas le tennis. C'est un sport collectif, il y a 11 joueurs. Si il y en a un seul des 11 qui fait ce qu'il veut sur le terrain, tout devient difficile. Mais si on a un langage commun, tout devient plus facile pour les joueurs » conclu le coach de l'OM.