Le PSG reçoit un gros avertissement !

Leader de Ligue 1, le PSG accueille le Stade Brestois ce samedi soir au Parc des Princes (21h). Après trois succès en autant de rencontres, les Parisiens vont tenter d’enchaîner, tandis que les Bretons espèrent réaliser un gros coup à Paris. L’entraîneur Eric Roy a d’ailleurs affirmé cette tendance en conférence de presse.

Sans Kylian Mbappé, le PSG de Luis Enrique fait des merveilles. Si la saison vient tout juste de débuter, les Rouge et Bleu ont impressionné au cours de leurs trois premières rencontres de championnat. Avec treize buts inscrits, Paris est déjà la meilleure attaque du championnat et affiche un très haut niveau de maîtrise.

Le PSG veut confirmer sa belle dynamique

Forcément, le PSG va chercher à poursuivre sur sa belle lancée. Au retour de la trêve internationale, les Parisiens accueillent le Stade Brestois ce samedi soir au Parc des Princes (21h). Une rencontre particulièrement importante avant la réception de Gérone en Ligue des Champions mercredi soir. Si la bande à Luis Enrique est clairement favorite, les Bretons ne viennent pas faire de la figuration comme l’a affirmé Eric Roy.

« On n'y va pas en victimes expiatoires »

« Ce qui est important est d'être proactifs sur le match, de proposer quelque chose, pas de subir et d'attendre. J'ai envie que mon équipe soit actrice. Après, on y arrivera ou pas. C'est un magnifique challenge. En tout cas, on n'y va pas en victimes expiatoires », a ainsi lâché l’entraîneur de Brest en conférence de presse. Le PSG est prévenu...