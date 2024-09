Officiel : Le PSG déballe tout sur son nouveau projet !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le PSG a officialisé une grande nouvelle. En effet, le club parisien a lancé la mise en place d’une chambre d’hôtel située en plein cœur du Parc des Princes. Une collaboration inédite entre le club francilien et son partenaire Novotel. En interne, Paris se dit très satisfait de cette grande nouvelle.

Le PSG continue d’évoluer. Adepte des partenariats en tout genre, et de l’innovation concernant son marketing, le club de la capitale a dévoilé une nouvelle surprise ce dimanche. En effet, Paris a officialisé le lancement d’une chambre d’hôtel nichée en plein cœur du Parc des Princes. Cette dernière, située au sommet de la tribune Borelli, sera officiellement lancée pour la réception du Stade Rennais le 27 septembre prochain.

Le PSG dévoile une chambre d’hôtel en plein Parc des Princes

Une chambre équipée d’un lit, d’un minibar, d’un frigo, d’une grande salle de bain, et même d’un écran plat attend les passionnés du PSG, qui pourront donc dormir en plein cœur de l’antre parisien. Auprès du Parisien, le club francilien se dit très satisfait de cette innovation née du partenariat avec Accord et Novotel : « C’est l’accomplissement du projet qu’on a depuis 5 ans avec Accor. Le résultat est plus que satisfaisant. Ça montre à quel point on cherche à faire les choses de manière différente, à mettre en vie nos partenariats et aller encore plus loin. Pour nous, l’important est de faire vivre une expérience différente à nos fans ».

Venez pour le match, restez pour la nuit ⚽🌙



« La Suite Novotel by https://t.co/wIsTMTcqOn » au Parc des Princes est désormais ouverte ! Vous pouvez à présent regarder les matchs du Paris Saint-Germain depuis votre propre suite privée et profiter d'une nuit reposante.



Pour en… pic.twitter.com/aEJICTq4XP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2024

Comment y accéder ?

Pour le moment, seuls les membres du programme All (ancien sponsor maillot du PSG) pourront y avoir accès en échange de points. « Mais nous allons aussi organiser pas mal de jeux concours, pour que les fans dans leur ensemble puissent participer. En 2025, l’ambition est de pouvoir la rendre réservable sur notre site, comme une chambre d’hôtel classique », explique Solène Darde, en charge des partenariats pour le groupe Accor avec le PSG. Affaire à suivre...