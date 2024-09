Le PSG dévoile une belle surprise, c’est «exceptionnel»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Adepte des innovations en tout genre, le PSG continue de faire évoluer son offre auprès de ses spectateurs. Si le club parisien souhaite toujours faire construire un nouveau stade, Paris a officialisé ce dimanche la mise en place d’une chambre d’hôtel à l’intérieur même du Parc des Princes. Une grande première pour les Rouge et Bleu.

Le PSG en plein chantier. Si sur le plan sportif, tout semble aller pour Paris, qui a battu Brest ce samedi soir (3-1) au Parc des Princes, et qui trône logiquement en tête de la Ligue 1 avec douze points obtenus sur douze possibles, le club parisien tente de nouvelles choses.

Le PSG met en place une chambre d’hôtel au sein du Parc des Princes

Si récemment, le PSG a accueilli la star de NBA Kevin Durant dans son capital, et a conclu un partenariat (finalement avorté) avec Pernod Ricard, le club de la capitale a officialisé une belle surprise ce dimanche après-midi. En effet, le PSG a annoncé la mise en place d’une chambre d’hôtel disponible au sein même du Parc des Princes. Fruit d’une collaboration du PSG avec ses partenaires Novotel et ALL, cette chambre d’hôtel est totalement inédite pour Paris.

Une collaboration inédite avec ses partenaires

Le PSG a d’ailleurs publié un long communiqué afin d’officialiser cette nouvelle. « Le Paris Saint-Germain continue de repousser les limites de l'innovation pour offrir une expérience sans pareille à ses supporters. Grâce à une collaboration unique avec Novotel et ALL, une chambre exclusive a été aménagée au cœur du mythique Parc des Princes. Cette chambre offre aux supporters, membres et invités l'opportunité de vivre une expérience inédite dans un cadre exceptionnel, mettant en lumière l'engagement du club à offrir des moments toujours plus exclusifs et mémorables à ses fans et partenaires », peut-on notamment lire au sein de ce dernier. Cette chambre disposera notamment d’un lit de 160 cm, d’une salle de bain, d’un minibar et d’une télévision grand écran. A noter que les prix de réservation ne sont pas encore connus...