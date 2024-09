Real Madrid : Mbappé imite une légende, c'est totalement validé !

Axel Cornic

Pour son premier match de Ligue des Champions avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des buts, montrant des meilleurs choses après un début poussif. Et cela a été l’occasion pour le Français de rendre un hommage spécial à un ancien grand nom du club Merengue, ainsi que l’un de ses anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain.

C’est encore le moment des grandes premières pour Kylian Mbappé, qui après avoir découvert LaLiga a fait ses débuts en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et ça s’est plutôt bien passé, puisque s’il n’est pas encore brillant, le Français a participé à la victoire des siens face à Stuttgart en marquant son premier but (3-1).

La célébration de Mbappé

Pour fêter ça, Kylian Mbappé a réservé une célébration toute particulière à ses supporters... qui ont sans aucun doute eu un sentiment de déjà vu ! L’ancienne star du PSG a en effet réalisé la célébration de but qu’avait l’habitude de faire un certain Sergio Ramos, capitaine du club madrilène et véritable icône de l’histoire récente des Merengue.

« Tu es grand mon frère ! Allez, encore 1.000 buts de plus ! Profite ! »

Ce petit geste n’est pas passé inaperçu, puisque l’ancien défenseur du Real Madrid et du PSG a envoyé un message à Kylian Mbappé via son compte Instagam. « Tu es grand mon frère ! Allez, encore 1.000 buts de plus ! Profite ! » a écrit l’Espagnol, dans une story postée sur le réseau social, où on peut voir un montage de ses photos avec celle du Français.