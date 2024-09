PSG - Barcola : Riolo ne digère pas «les conneries»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir au Parc des Princes, le PSG a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire 1-0 face au Girona FC après un match difficile. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à se montrer efficaces malgré les occasions et plusieurs joueurs ont déçu. C'est le cas de Bradley Barcola qui n'a jamais vraiment représenté un danger pour les Catalans.

Auteur d'un très bon début de saison en Ligue 1, Bradley Barcola était attendu pour prendre ses responsabilités pour la première en Ligue des champions. Le jeune ailier gauche n'a pas réussi à faire la différence même s'il a montré sa frustration après un contre de Dembélé raté où il était bien placé pour une passe et marquer. Pour Daniel Riolo, certains s'enflamment un peu sur son cas.

Barcola très attendu

Avec déjà 4 réalisations pour ses 3 premiers matches de Ligue 1 avec le PSG cette saison, Bradley Barcola s'avançait déjà comme le joueur capable de remplacer Kylian Mbappé en marquant quasiment à chaque fois. Après le dernier match face à Brest où il a été moins bon, il n'a pas réussi à relever la tête face au Girona FC. « Barcola, depuis un mois, ce que j’entends de Barcola, c’est qu’il prend le livre d’Histoire du PSG, il raye Ginola, il raye Mbappé, il raye tout le monde et on met Barcola » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC mercredi soir après sa prestation très mitigée, terminée à la 62ème minute puisqu'il a été remplacé par Désiré Doué.

« On dit que Barcola a déjà effacé Mbappé »

A 22 ans, Bradley Barcola engrange de l'expérience pour devenir peut-être le joueur sur lequel le PSG peut compter à chaque fois. Mais pour Daniel Riolo, beaucoup de supporters vont trop vite. « La folie de ceux qui n’ont pas de mémoire et qui ne connaissent pas le ballon, elle est en train de gagner tous les secteurs de la société et elle gagne le football aussi. Quand on n’a pas de mémoire et de culture, quand on ne connait rien à l’histoire, on dit des conneries comme ça, on dit que Barcola a déjà effacé Mbappé. Ils sont plein à dire cela » dénonce l'éditorialiste.