Mercato : Une pépite signe à l’ASSE et annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec l'ASSE, Aïmen Moueffek a donné son accord pour poursuivre son aventure à Saint-Etienne. Le joueur de 23 ans va découvrir, pour la première fois de sa carrière, la Ligue 1. Mais malgré le défi qui attend son club, le Marocain ne cache pas ses ambitions élevées.

Nouvelle ère à l’ASSE. Le groupe Kilmer Sports Ventures a pris le contrôle, ce qui a redonné espoirs à certains joueurs. En fin de contrat la saison dernière, Aïmen Moueffek ne pouvait quitter son club formateur maintenant. Il a donc décidé de prolonger son bail de quatre saisons. Dans les colonnes du Progrès, il en a dit plus sur ce choix.

Moueffek raconte sa signature

« Sainté, j'y ai été formé. Je suis arrivé à 11 ans, c'est aussi une grande partie de ma vie, une partie de moi, c'est mon club. J’ai ma famille et mes amis qui ne sont pas loin. C’est plus facile de rester dans un endroit que l’on connaît depuis gamin. C’est sans doute le coach qui a le plus joué dans ma prolongation. Je n’ai passé que six mois avec lui, mais c’était super agréable » a déclaré le milieu de terrain marocain.

« J’ai besoin d’atteindre mes objectifs »

Moueffek ne pouvait pas aussi manquer le retour de l’ASSE en Ligue 1. Malgré son statut de promu, il veut marquer les esprits la saison prochaine. « J’ai d’énormes objectifs cette année, j’ai besoin de les atteindre. Autant sur le plan collectif que personnel. Ce sera une année importante pour moi. En ayant plus de temps de jeu plus haut sur le terrain avec le coach Dall’Oglio, j’ai eu pas mal d’occasions et de situations pour réussir à marquer. Il faudra que je sois encore plus efficace cette année. Il ne faut jamais sous-estimer Saint-Étienne. Ce club peut créer pas mal de surprises » a-t-il déclaré.