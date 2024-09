Mercato - RC Lens : Son transfert capote, il jubile !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord estimé à 15M€ avait été trouvé avec l’AS Monaco, Neil El Aynaoui est finalement resté au RC Lens. Un transfert qui avait été avorté au dernier moment en raison d’un problème à son genou gauche, ce que le milieu de terrain âgé de 23 ans ne regrette pas du tout, bien au contraire.

À l’instar de Kevin Danso, Neil El Aynaoui devait lui aussi quitter le RC Lens lors du dernier mercato estival. Les Sang et Or s’étaient entendus avec l’AS Monaco pour le transfert du milieu de terrain âgé de 23 ans, avant qu’un problème à son genou gauche ne soit détecté lors de sa visite médicale, qui l’a contraint à se faire opérer et a annulé son départ.

« Je suis le plus heureux d’être ici »

« C’était assez avancé, j’y ai pensé, mais je ne m’y suis pas projeté », a confié Neil El Aynaoui, dans des propos relayés par La Voix du Nord. Mais le Franco-Marocain est très heureux d’être resté au RC Lens : « J’aurais été très content aussi à Monaco, mais avec le recul, vraiment, quitter Lens, dans tous les cas, ça allait être vraiment compliqué. Je suis le plus heureux d’être ici. »

« Ce n’est pas comme si je voulais partir »

« Après, je les comprends aussi, à Monaco, c’était une certaine somme d’argent. Peut-être qu’ils voulaient un joueur prêt directement. Il n’y a pas de rage ou autre. Je n’en veux à personne. Je suis heureux ici, ce n’est pas comme si je voulais partir ou quoi », a ajouté Neil El Aynaoui. « Je pense que tout le monde y trouvait à peu près son compte. Toutes les parties étaient contentes, donc ce n’était pas seulement un de nous trois (Lens, Monaco, le joueur) qui était d’accord. Mais je suis vraiment concentré dans ma saison avec Lens, bien revenir déjà. »