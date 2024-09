Mercato : Indésirable à l’OM, il se lâche après son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM, Jordan Veretout a été transféré à l’OL après la fermeture du mercato estival, en tant que joker. Dans un entretien accordé aux médias du club lyonnais, le milieu de terrain âgé de 31 ans est revenu sur son arrivée à Lyon et son intégration dans le vestiaire des Gones.

« Ce sont des moments difficiles pour un joueur. » Écarté du groupe professionnel, Jordan Veretout s’est entraîné avec la réserve de l’OM tout au long de l’été. N’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, l’international français (6 sélections) a dû patienter avant de trouver un nouveau point de chute, lui qui a été transféré à l’OL en tant que joker après la fermeture du marché des transferts.

«On n’a pas réussi à finaliser avant la fin du mercato»

« Ça a été une journée très chargée. Ça s’est fait dans la nuit, il fallait prendre la route avec ma femme et mes enfants. Ça a été un laps de temps très court », a confié Jordan Veretout, dans un entretien accordé à OLPLAY. « On n’a pas réussi à finaliser avant la fin du mercato. On était en contact avec les dirigeants lyonnais qui m’ont rassuré en disant qu’il y avait le joker. Ça s’est fait le dernier jour, mais je suis très heureux de rejoindre l’Olympique Lyonnais. »

«Je travaille dur pour revenir le plus vite possible»

« Ce n’est pas facile, mais mes coéquipiers m’intègrent bien », a ajouté Jordan Veretout, qui connaissait déjà Nemanja Matic et Ainsley Maitland-Niles, avec qui il a joué à l’AS Rome. « C’est plus simple quand tu arrives dans un bon vestiaire. Je connais Nema et Ainsley. Au niveau du rythme de jeu, il faut vite travailler, ils ont de l’avance sur moi. C’est à moi de me mettre à leur niveau. Je travaille dur pour revenir le plus vite possible. »