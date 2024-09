Mercato : Viré par Kylian Mbappé ? Il vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen, le clan Mbappé a une première grande décision à prendre, celle de se prononcer sur la continuité, ou pas, de Nicolas Seube, déjà en grand danger après un début de saison délicat. Sur la sellette, le technicien est sorti du silence et s'est prononcé sur son avenir.

Après quatre journées, le Stade Malherbe de Caen végète dans les profondeurs du classement. Les conséquences pourraient être immédiates pour Nicolas Seube. Mais interrogé sur son avenir, l’entraîneur du club indique qu’il conserve la confiance de ses dirigeants, à savoir l’entourage de Kylian Mbappé, propriétaire de l’équipe via son fonds d'investissement Coalition Capital.

Seube en grand danger

« J’ai les libres droits de tout, a confié l’ancien milieu emblématique de Caen. Ce métier-là est fait de victoires et de défaites. Quand on gagne il n’y a pas de souci, quand on perd, il faut savoir que c’est un métier à risque. Aujourd’hui, je suis libre dans mes fonctions et j’ai la confiance de mes dirigeants » a confié Seube.

Il n'a pas dit son dernier mot

Mais le technicien reconnaît la fragilité de sa position. « Après mon avenir dépendra des résultats, comme tout entraîneur, et ce n’est pas parce qu’il y a des nouveaux actionnaires qui sont arrivés. (…) Je suis un compétiteur, je me battrai jusqu’au bout, jusqu’à la dernière seconde, notamment pour ce club » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Foot01.