Viré par l’OM, il dégoupille complètement !

Démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OM au mois de février dernier, Gennaro Gattuso a rebondi en Croatie, à l’Hajduk Split, dont il a pris les rênes cet été. Après la victoire de son équipe face au Dinamo Zagreb le week-end dernier (0-1), le technicien italien a ouvertement critiqué son président, Ivan Bilic.

Après son expérience ratée à l’OM, où il ne sera finalement resté que cinq mois, Gennaro Gattuso s’est lancé un nouveau défi assez étonnant, en Croatie. Libre de tout contrat, le technicien italien âgé de 46 ans s’est engagé jusqu'en juin 2026 avec l’Hajduk Split. Alors que son équipe s’est imposée contre le Dinamo Zagreb le week-end dernier (0-1), Gennaro Gattuso a dépensé 40 000€ pour des téléphones qu’il a offerts à ses joueurs.

« On m’avait promis des choses qui n’ont pas été tenues »

« J'adore ce métier et ces joueurs me rendent heureux. Je ne suis pas là pour l’argent. J’ai gagné assez dans ma carrière de joueur et je n’ai plus vraiment besoin de travailler de toute ma vie », a expliqué Gennaro Gattuso, avant de s’en prendre à son président, Ivan Bilic : « Non, pas 10 jours. Je ne lui ai pas parlé depuis un mois. On m’avait promis des choses qui n’ont pas été tenues et j’ai dû choisir entre me battre ou abandonner. Pour l’instant, je préfère me battre. »

« Je me sentirai comme une merde, comme un petit homme »

« J’ai 400 matches à mon actif en tant qu’entraîneur, j’ai déjà dirigé de grands clubs », a poursuivi Gennaro Gattuso. « J’ai senti à quel point les joueurs m’ont donné leur main et leur cœur, je ne veux pas les décevoir. Et je ne partirai pas, je ne le ferai pas ! Si je partais maintenant, alors qu’ils travaillent et s’entraînent comme ça, je me sentirai comme une merde, comme un petit homme. Si je pensais différemment, j’irais à Marbella pour promener les chiens. »