Grosse «surprise» à l’OM avec ce départ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur de l'OM, Florian Thauvin a fini par quitter le club en 2021 pour se diriger vers le Mexique. A 31 ans, il évolue désormais à Udinese en Serie A où il réalise un très bon début de saison. Une belle occasion de revenir sur son passage à Marseille avec Rudi Garcia, l'entraîneur qui l'a vu évoluer le plus souvent sous ses ordres. Ce dernier est surpris de la tournure de la carrière de l'ancien international français.

Ancien buteur de l'OM, Florian Thauvin y a passé tout son temps entre 2013 et 2021 à l'exception d'un court passage à Newcastle United entre 2015 et 2016. Il a pu évoluer sous les ordres de Rudi Garcia entre 2016 et 2019, un entraîneur avec qui il est resté proche. Passé également sur le banc de la Roma et du Napoli, il a suivi avec attention le début de saison de son ancien protégé. Visiblement, il ne s'attendait pas à le voir évoluer en Serie A.

Une fin difficile à l'OM

En grande difficulté lors de la saison 2019-2020 à l'OM, Florian Thauvin quitte finalement Marseille en 2021 pour s'envoler très loin de l'Europe. Un premier choix surprenant. « Flo est un joueur décisif, il l'a été à l'Olympique de Marseille sur mes deux saisons et demie passées là-bas. J'étais plus surpris de le voir quitter l'Europe. Quand moi je pars de l'OM, il commence à avoir des soucis physiques, il fait une saison blanche derrière et il décide de rejoindre Gignac aux Tigres, au Mexique » se rappelle Rudi Garcia, invité du podcast After Italie de RMC.

Un retour en Italie pas attendu

En janvier 2023, Florian Thauvin quitte le Mexique pour retrouver l'Europe et s'impose petit à petit dans l'effectif de l'Udinese. En ce début de saison, il en est déjà à 3 réalisations en 4 matches de Serie A. « Son retour en Europe était plus logique. Mais qu'il signe en Italie, à l'Udinese, ça m'a un peu surpris » avoue son ancien coach. A 31 ans, Thauvin retrouve un peu de sa superbe.