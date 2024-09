Improbable, un joueur marseillais de moque... de l'OM !

Arnaud De Kanel

Le Stade Brestois va découvrir la Ligue des champions ce jeudi soir à l'occasion de la rencontre face à Sturm Graz. Petit Poucet de la compétition, le club breton veut au moins sauver l'honneur en inscrivant un point pour ne pas faire comme l'OM en 2013. Né à Marseille, Hugo Magnetti a d'ailleurs fait référence à cette campagne manquée de son club de cœur avec le sourire.

La Ligue des champions a repris ses droits cette semaine et se poursuit exceptionnellement ce jeudi soir avec l'entrée en lice du Stade Brestois face à Sturm Graz. Le club breton est promis à l'enfer mais compte jouer son va tout pour éviter un fiasco similaire à celui de l'OM, seul club français à avoir réalisé une campagne européenne sans inscrire le moindre point (en 2013). Les Brestois ont cette terrible statistique en tête.

«Peut-être qu’on fera zéro point»

« Après avoir réalisé ce qu’on a fait l’année dernière, si on ne part pas du principe d’en profiter de la vivre à fond, c’est un peu con. (...) Je considère que sur les huit équipes, il y a des matchs où on a le devoir d’exister. Peut-être qu’on fera zéro point, comme d’autres équipes françaises ont fait avant nous », confie notamment Eric Roy. Mais au sein du vestiaire brestois, Hugo Magnetti préfère également relativiser en faisant référence au parcours de l'OM, lui qui est né à Marseille.

«Zéro point, on ne sera pas les premiers»

« Au minimum deux matches gagnés. Ça ferait 6 points. En gardant nos valeurs, on sera fiers de nous. Zéro point, on ne sera pas les premiers. Au moins, on est soulagés sur ça », a déclaré Hugo Magnetti, sourire en coin, à L'Equipe. Pour rappel, seuls le Maccabi Tel Aviv, Club Bruges, Benfica, AEK, Besiktas, Rangers FC, Viktoria Plzen et l'OM donc, ont réalisé une campagne de Ligue des champions sans remporter le moindre point. Aux Brestois de faire mieux à présent.