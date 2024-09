Mercato - FC Nantes : Un gros transfert annulé par le boss ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alban Lafont l'a fait savoir, il portera le maillot du FC Nantes durant l'intégralité de la saison. Mais le portier n'était pas destiné à évoluer au sein de la Beaujoire cette année. Le gardien était en discussion avancée avec l'Ajax Amsterdam, mais ce transfert aurait capoté en raison des exigences de Waldemar Kita.

Annoncés partants, de nombreux cadres sont finalement restés au FC Nantes. C’est le cas, par exemple, d’Alban Lafont. Le portier de 25 ans ne s’attendait pas à porter le maillot jaune cette saison.

Mercato - FC Nantes : Un gros transfert tombe à l’eau, il s’explique https://t.co/nVhAx2sGkS pic.twitter.com/JPMqsLebUy — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

«Un mercato difficile»

« On ne va pas se le cacher, je ne dirais pas qu’il s’agissait d’un mercato difficile mais plutôt qu’on se posait certaines questions. Mais j’ai toujours gardé ma ligne de conduite que ce soit à l’entrainement ou sur les matches où je me donnais à 100% » a confié Lafont en conférence de presse il y a quelques jours.

Le FC Nantes trop gourmand

Le site But Football Club a dévoilé les coulisses de ce dossier, et effectivement, Lafont était sur le point de quitter le FC Nantes. Un accord prenait forme avec l’Ajax Amsterdam, mais les exigences de Waldemar Kita étaient bien trop importantes selon une source contactée par le média. Et voilà comment Lafont est resté à Nantes.