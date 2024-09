Mercato : Il signe au FC Nantes et annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Huddersfield au FC Nantes jusqu'à la fin de la saison, Sorba Thomas a été l'un des grands artisans de la bonne prestation du Pays de Galles face à la Turquie ce vendredi soir en Ligue des Nations. Certes, l'attaquant est resté muet, mais il est monté en puissance au fil de la rencontre. Selon lui, son arrivée en France y est pour quelque chose.

Malgré une saison pleine sous le maillot de Huddersfield la saison dernière, Sorba Thomas a pris la décision de prendre un nouveau départ, ici en Ligue 1. L’international gallois a été prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Nantes et a pu découvrir la Beaujoire avant la trêve internationale. Dès son arrivée, Antoine Kombouaré s’est montré impressionné par les qualités de Thomas.

Mercato : Le FC Nantes recalé par un crack du PSG https://t.co/NE3h0pkCtD — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Les mots forts de Kombouaré

« On a pu discuter ensemble après le match. Il s'est mis la pression en début de match, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas connu ça. Mais au fil de la rencontre, on s'est rendu compte de ses qualités. C'est un vrai joueur d'équipe, costaud, collectif. Il s'intègre bien et c'est très important.» avait confié le coach du FC Nantes durant la préparation. Kombouaré a vu juste puisque Thomas a réalisé une performance aboutie avec sa sélection face à la Turquie, se montrant dangereux à de nombreuses reprises.

Thomas en feu grâce au FC Nantes ?

Elu homme du match ce vendredi, Thomas a laissé entendre que son départ vers le FC Nantes lui avait fait le plus grand bien. « En tant que personne, je dois être meilleur, tout comme je dois être un meilleur coéquipier. J'ai l'impression d'avoir progressé à ce niveau. Mon transfert en France m'a énormément aidé en ce sens. J'aime à penser que j'ai rendu au sélectionneur la confiance qu'il m'a accordée. C'est un nouveau départ pour tout le monde, une nouvelle ère pour le football gallois » a confié le buteur de 25 ans au micro de la BBC.