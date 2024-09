L'incroyable punchline du nouveau joueur de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par l'OM lors du dernier jour du mercato estival, Neal Maupay n'aura pas tardé avant de connaitre ses premières minutes avec le club phocéen. Entré en jeu face à Toulouse, celui qui est prêté par Everton s'apprête à retrouver l'OGC Nice, son club formateur. Et malgré ce lien, Maupay n'entend faire aucun cadeau.

Alors que la trêve internationale touche à sa fin, les championnats vont reprendre leurs droits lors du week-end qui arrive. En Ligue 1, l'OM, toujours invaincu, fera face à un gros morceau samedi : l'OGC Nice. Une rencontre qui s'annonce bouillante, mais aussi particulière pour Neal Maupay, tout juste arrivé à l'OM et formé chez les Aiglons.

Maupay va tout donner pour l'OM

En conférence de presse, Neal Maupay a alors annoncé la couleur pour ses retrouvailles avec l'OGC Nice. Le buteur de l'OM n'aura aucune pitié et n'a pas manqué de clairement le faire savoir : « Nice, c'est mon club formateur, donc c'est spécial forcément. Mais quand je porte un maillot, j'ai le devoir de me battre et de tout donner, je l'ai fait partout ».

« Peu importe qui est en face, mes enfants, ma femme, je ne ferai pas de cadeau ! »

« La seule chose qui m'intéresse samedi, c'est de gagner. Je suis compétitieur et même contre des anciennes connaissances, j'aurai envie de gagner. Peu importe qui est en face, mes enfants, ma femme, je ne ferai pas de cadeau ! », a enchainé Neal Maupay. Le message est passé à l'OGC Nice.