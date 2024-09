OM : En Angleterre, le verdict est tombé pour Mason Greenwood

Arnaud De Kanel

Recrue phare du mercato estival, Mason Greenwood réalise un début de saison tonitruant avec l'OM. Pas de quoi pour autant se remettre l'Angleterre dans la poche où il reste une personnalité bannie. D'ailleurs, Lee Carsley, le sélectionneur des Three Lions, a indiqué qu'un retour en sélection de Greenwood n'était pas à l'ordre du jour.

Mason Greenwood est dans une forme étincelante. Pour ses trois premiers matchs en Ligue 1 avec le maillot de l'OM, l'attaquant anglais a marqué à cinq reprises et occupe d'ailleurs la tête du classement des buteurs devant Bradley Barcola (PSG). Cependant, en Angleterre, on continue d'en faire le moins possible au sujet du joyau déchu.

OM : Cette recrue va régaler De Zerbi https://t.co/8ay8OeGBfe pic.twitter.com/EUkarkmMoI — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

«Il ne revient plus dans les discussions lorsqu'on évoque la sélection»

« Les Anglais ne veulent plus entendre parler de lui. Ce n’est malheureusement pas le premier footballeur qui a été accusé de faire quelque chose d’horrible à une femme. Avec Greenwood, la différence, c'est qu’avec lui, on a vu des preuves, on a vu des photos, il y a un enregistrement sonore totalement glaçant qui est sorti sur les réseaux sociaux. Pour de nombreuses personnes en Angleterre, et surtout pour les supporters de United qui vont aux matchs, contrairement à ceux qui vont plus sur les réseaux sociaux, la place de Mason Greenwood est en prison et pas sur un terrain de football. Il y a beaucoup de sentiments autour de cette histoire, mais en même temps, c'est un footballeur exceptionnel. C’est vraiment compliqué. Je le rappelle, la justice a été obligée d’abandonner son enquête faute du témoignage de sa femme »,confiait notamment Thom Williams sur le plateau du Canal Football Club. Lee Carsley a d'ailleurs confirmé pendant la trêve internationale que Mason Greenwood n'entrait pas dans ses plans.

Greenwood écarté de la sélection

« Mason ne fait pas partie des joueurs que nous envisagions. J’ai connaissance de ses performances, mais il n’était pas dans nos plans », a déclaré le sélectionneur de l'Angleterre avant d'affronter l'Irlande. Une déclaration qui scelle visiblement l'avenir de Greenwood avec les Three Lions, lui qui est en discussions pour représenter la Jamaïque désormais.