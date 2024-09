La dernière recrue de l'OM annonce du lourd

Amadou Diawara

Le 30 aout, l'OM de Pablo Longoria a officialisé la signature de Neal Maupay. Dès le lendemain, le buteur de 28 ans a joué une quinzaine de minutes sur la pelouse du Toulouse FC. Alors que l'OM reçoit l'OGC Nice ce samedi, Neal Maupay a annoncé la couleur avant ce choc de la Côte d'Azur.

Peu avant la clôture du mercato estival, l'OM a annoncé l'arrivée de Neal Maupay. En effet, Pablo Longoria a officialisé le prêt du buteur d'Everton le 30 juin. Ultime recrue de l'OM, Neal Maupay a joué ses premières minutes sous les couleurs phocéennes le lendemain de sa signature, et ce, sur la pelouse de Toulouse.

Mercato : L'OM a traumatisé le club de Guendouzi https://t.co/NQCa2WiNyJ pic.twitter.com/sZ8sQNg0in — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

L'OM accueille Nice au Vélodrome ce samedi

Alors que la première trêve internationale de la saison est terminée, Neal Maupay devrait jouer son deuxième match avec l'OM ce samedi après-midi contre l'OGC Nice, à moins que Roberto De Zerbi ne l'utilise pas. Lors d'un entretien accordé à Maritima, Neal Maupay a fait passer un message fort sur le prochain rendez-vous des Marseillais face aux Aiglons.

«L'objectif samedi, c’est les trois points»

« A quoi je m'attends contre Nice ? Sportivement je pense que ça va être difficile. Nice est une bonne équipe, avec un bon coach également, mais je pense qu’il faut qu’on joue avec la même confiance, détermination et fierté, comme on l’a fait sur le dernier match. On a un plan de jeu, on sait ce qu’on veut mettre en place. Ne pas y déroger, je pense que c’est important. avec les joueurs qu’on a et la mise en place faite par le coach, je pense qu’on a toutes les qualités pour aller chercher la victoire, et l’objectif samedi, c’est les trois points », a déclaré Neal Maupay (28 ans).