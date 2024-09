Équipe de France : Grosse surprise de Deschamps à cause de Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le rassemblement de septembre est terminé et on peut dire qu’il a été très animé, parfois même tendu pour l’équipe de France. Deux mois après la fin d’un Euro sans saveur, les Bleus avaient rendez-vous en Ligue des nations, face à l’Italie (1-3) et la Belgique (2-0). Après le match face aux Italiens, Mike Maignan a pris la parole pour dénoncer l’attitude de certains joueurs, Mbappé compris. Il se pourrait que ce soit pour cette raison que Maignan n’ait pas hérité du brassard contre la Belgique...

La Ligue des nations reprenait ses droits en ce début du mois de septembre. L’équipe de France, dans le groupe A avec l’Italie, la Belgique et Israël a déjà joué deux rencontres pour bilan mitigé : une victoire et une défaite. Mais ce qui va être retenu, c’est surtout le léger climat de tension dans lequel s’est déroulé ce rassemblement.

Maignan critique Mbappé

Dès la 13ème seconde, Bradley Barcola marque face à l’Italie. Puis, plus rien. Les Bleus s’inclinent lourdement face aux Italiens et dans les vestiaires, Mike Maignan explose. Dans un long monologue, le portier de l’équipe de France s’emporte contre des comportements de starlettes. Un discours qui cible notamment Kylian Mbappé, qui ne réagira pas. L’Equipe révèle que dans les heures qui suivent ce coup de gueule, la majorité des joueurs se rangera de l'avis de Maignan.

Deschamps nomme Kanté capitaine et pas Maignan

Face à la Belgique, Didier Deschamps fait ce qu’il avait promis, à savoir changer l’équipe. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann étaient sur le banc, la question qui se posait était de savoir qui porterait le brassard de capitaine. Didier Deschamps nomme Ngolo Kanté et pas Mike Maignan. Une façon de ne pas froisser Kylian Mbappé, après le discours véhément de Maignan ? Pour L’Equipe, la question mérite d’être posée, même au sein de la FFF, on explique que « non, il n'y a pas eu débat, "NG" (Kanté) était le seul joueur à plus de 60 sélections. »