Zidane, Henry… Faut-il virer Didier Deschamps ?

Prolongé jusqu’en 2026 sur le banc de l’équipe de France suite à la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps n’en reste pas moins très contesté à son poste. Déjà sous le feu des critiques, l’ancien entraîneur de l’OM n’a clairement pas gagné des points lors de cette trêve internationale. Loin de là. Alors que l’avenir de Deschamps est un sujet qui fait énormément réagir, faut-il se séparer du sélectionneur de l’équipe de France ?

Ce lundi soir, malgré un certain turn over de Didier Deschamps, l’équipe de France l’a emporté face à la Belgique (2-0). Les Bleus ont ainsi réussi à relever la tête après la défaite quelques jours auparavant face à l’Italie. Un revers qui avait déchainé un peu les critiques à l’égard du sélectionneur français. Vivement pointé du doigt, notamment pour son style de jeu proposé avec l’équipe de France, Deschamps voit sa tête être réclamée et son départ est voulu par de nombreux fans. En l’état actuel des choses, il n’aurait toutefois rien à craindre, ayant encore été confirmé dans ses fonctions par Philippe Diallo, président de la FFF.

Équipe de France : Sifflé, Deschamps répond cash à ses détracteurs ! https://t.co/kvT5K3GvXq pic.twitter.com/4AbaUD0izy — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Zidane ou Henry pour remplacer Deschamps ?

Sous contrat jusqu’en 2026 et la Coupe du monde, Didier Deschamps ne devrait donc pas quitter l’équipe de France de sitôt. Ils sont pourtant nombreux à réclamer le départ du sélectionneur des Bleus. Il y a d’ailleurs des prétendants qui sont disponibles. Bien évidemment, le nom de Zinedine Zidane revient encore et toujours. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zizou avait pour priorité de prendre la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022. Cela n’a pas pu être possible avec la prolongation de Deschamps, mais les Bleus sont toujours dans un coin de la tête de Zidane. A côté de cela, il y a également Thierry Henry qui est libre. Ayant quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs avec les Jeux Olympiques, le champion du monde 98 pourrait être un potentiel successeur à Didier Deschamps.

« C’est le plus grand sélectionneur qu’il y ait jamais eu »

Didier Deschamps est malgré tout soutenu par certains, qui veulent le voir rester à la tête de l’équipe de France. C’est notamment le cas de Pascal Dupraz : « C’est le plus grand sélectionneur qu’il y ait jamais eu. Il a une réussite incroyable. J’en ai marre de cette propagande pour le voir dégager. Je rêve de le voir gagner avec d’autres sélections. Parce qu’il y a beaucoup de sélections qui aimeraient avoir Didier Deschamps, toutes celles qui n’ont pas gagné ce qu’il a gagné ».

Alors, faut-il se séparer de Didier Deschamps ?