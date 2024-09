Mbappé marabouté ? Il y croit

Pierrick Levallet

Le début de saison se veut plutôt compliqué pour Kylian Mbappé. Il peine à prendre ses marques au Real Madrid, et ses performances en équipe de France ne sont pas vraiment brillantes non plus. L’attaquant de 25 ans n’échappe donc pas aux critiques. Daniel Riolo estime d’ailleurs que le champion du monde 2018 est plombé par le maraboutage de Paul Pogba.

Kylian Mbappé n’y arrive pas en ce début de saison. Fraîchement arrivé au Real Madrid, l'ex-joueur du PSG peine à prendre ses marques dans le groupe de Carlo Ancelotti. L’attaquant de 25 ans misait alors sur l’équipe de France pour se relancer, mais ses prestations n’ont pas été vraiment convaincantes non plus. Tout le monde se demande ce qui arrive à Kylian Mbappé. Daniel Riolo a alors remis l’affaire du maraboutage de Paul Pogba sur le tapis.

«C’est fou que le niveau de ce joueur soit devenu à ce point médiocre»

« Le dernier bon match de Mbappé en dehors des buts qu’il a mis et des moments où il a été important avec le PSG, ce qui ne veut pas dire qu’il a été bon, remonte au Mondial 2022. Post Mondial 2022, il a disparu pour moi. (...). A cette période on se disait que l'on ne pouvait pas se passer de lui. Je vais finir par croire que le truc du marabout de Pogba, ça a fonctionné. Non, mais je plaisante, mais c’est fou que le niveau de ce joueur soit devenu à ce point médiocre. Les frappes sont plus bonnes, les passes sont pas bonnes, les mouvements sont pas bons... Qu’est ce qu'il s'est passé ? C’est à se demander si ça l’intéresse encore » a lancé Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.

Pogba soupçonné d'avoir marabouté Mbappé

Pour rappel, Paul Pogba avait été soupçonné d’avoir missionné un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Ces accusations avaient alors été démenties par Birame D., désigné comme le marabout. Kylian Mbappé, de son côté, va vite devoir trouver les solutions pour sortir de ses galères s’il ne veut pas voir son aventure au Real Madrid virer au fiasco. À suivre...