Équipe de France : «Médiocre», Riolo balance sur Mbappé

Axel Cornic

Après la défaite face à l’Italie (1-3), l’équipe de France a retrouvé la victoire ce lundi face à la Belgique (2-0). Mais tout n’était pas vraiment parfait, avec notamment une réaction assez surprenante de la part du public du Groupama Stadium de Lyon, avec des sifflets à l’encontre du capitaine Kylian Mbappé comme du sélectionneur Didier Deschamps.

Trois jours après la claque reçue au Parc des Princes, l’équipe de France avait l’intention de se relancer en ce début de Ligue des Nations. Et c’est chose faite, puisque Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont retrouvé la victoire face au voisin belge, grâce à des buts de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé.

« Deschamps incarne le fait qu’on s’emmerde quand on regarde l’équipe de France, et Mbappé incarne un peu la désillusion »

Certaines choses ont toutefois fait réagir et c’est notamment le cas des sifflets d’une partie du stade à l’encontre du capitaine de l’équipe de France, ainsi que du sélectionneur Didier Deschamps ! Surprenant pour certains, mais assez compréhensible pour Daniel Riolo. « Ils incarnent ce désamour. Deschamps incarne le fait qu’on s’emmerde quand on regarde l’équipe de France, et Mbappé incarne un peu la désillusion par rapport à ce joueur, son caractère, tout ce qu’il se passe depuis un an, tout ce qu’il représente dans ce foot qui marche à l’envers et ne plaît plus… » a-t-il expliqué sur RMC Sport, juste après le match.

« Aujourd’hui Mbappé est médiocre, l’équipe de France n’est pas bonne »

« Les deux sont liés. Mbappé sauvait sans arrêt le derrière de Deschamps depuis la Coupe du monde 2022 » a poursuivi Daniel Riolo, au micro de RMC Sport. « Aujourd’hui Mbappé est médiocre, l’équipe de France n’est pas bonne, même si ce soir il faudra souligner au moins sa réaction d’orgueil intéressante au vu du contexte, et il y a un Deschamps qui se retrouve avec une équipe à reconstruire ». A noter que Bradley Barcola a également été sifflé, mais cela semble surtout être lié à son passé au sein de l’OL.