PSG : Dézingué par Riolo, le clan Barcola fait une confidence

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Bradley Barcola connaissait une rencontre de Ligue des Champions très compliquée face à Newcastle. Auteur de nombreux échecs, l’ailier du PSG avait suite à cela été dézingué par Daniel Riolo. Des critiques qui n’ont cependant pas ébranlé le principal intéressé comme l’a révélé le frère de Barcola.

Le 28 novembre 2023, le PSG concédait le match nul (1-1) au Parc des Princes face à Newcastle en Ligue des Champions. Une rencontre que le club de la capitale aurait très bien pu remporter sans les nombreux échecs de Bradley Barcola devant les buts. Face aux Magpies, le joueur du PSG avait fait preuve d’une énorme maladresse. Daniel Riolo ne s’était alors pas fait prier pour dézinguer Barcola.

« Il a été cataclysmique »

« Je suis en train de me contenir depuis un quart d’heure. A un moment, ce n’est pas possible. Il n’y a pas à avoir mal au coeur, on est en Ligue des Champions, on n’est pas en train de regarder un match de Youth League. (…) Il suffisait d’ouvrir les yeux en championnat pour voir que c’est un petit agneau. Il peut même pas se sortir de l’enclôt de la ferme tellement c’est un petit agneau. (…) Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme », lâchait alors Daniel Riolo à l’encontre de Bradley Barcola.

« Il était tranquille »

Accablé par les critiques suite à sa performance contre Newcastle, Bradley Barcola était toutefois resté très serein face à cela. C’est ce qu’a révélé Malcolm Barcola, frère du joueur du PSG. En effet, dans des propos accordés à Canal+, il a fait savoir : « Après le match (contre Newcastle), il m’a répondu, il était tranquille. Il était sûr de lui. Dans la famille, on est comme ça. On est tranquille, on n’est pas surexcité, encore plus lui ».