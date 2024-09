PSG : Les retours inquiétants sur ce transfert à 20M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas tardé à annoncer sa première recrue. Le club de la capitale avait ainsi rapidement bouclé la signature de Matvey Safonov. Moyennant un transfert à 20M€, le Russe a signé à Paris en provenance de Krasnodar. Safonov a posé alors ses valises au PSG en étant peu connu du grand public. Et quand il a fallu se renseigner sur son profil, les retours ont été loin d’être rassurants…

Malgré Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, le PSG a surpris tout le monde cet été en recrutant un nouveau gardien. Le club de la capitale a alors sorti le chéquier, dépensant 20M€, pour s’offrir les services de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Jusqu’à présent, le portier n’avait connu que la Russie et son club formateur. Le voilà désormais au PSG, où il devra prouver que Paris a eu raison d’investir autant pour lui.

Un jeu au pied inquiétant pour Safonov ?

N’ayant joué qu’en Russie avant de débarquer au PSG, Matvey Safonov était peu connu du grand public à son arrivée. Bertrand Latour s’était alors renseigné pour en savoir plus sur le Russe et ce mardi, sur le plateau de Canal+, le journaliste a révélé à propos de Safonov : « Je m’étais renseigné quand il était arrivé parce que je ne l’ai pas vu joueur 50 fois. J’ai appelé des amis qui sont spécialistes du poste en France et qui ont une vision plus acérée que la mienne sur le sujet et ils me disaient que dans le jeu au pied sous pression, il peut parfois être en difficulté, et que sur sa ligne, il aimait bien aussi intervenir avec ses pieds. J’ai hâte de voir ».

« Je l’ai trouvé très bon, mais… »

Samir Nasri s’est également confié sur Matvey Safonov, nouveau gardien du PSG. « Sur sa ligne, il est très bon. Je l’ai vu joueur une ou deux fois et je l’ai trouvé très bon. Imposant physiquement. Mais après, la clé ça va être son jeu au pied. S’il veut gratter la place de Donnarumma, c’est ce qui fera la différence. Et il faut voir aussi les sorties aériennes car Donnarumma a peu mal de difficultés là-dessus », a-t-il lâché de son côté.