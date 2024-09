Mercato - OM : Coup de pression de Deschamps ? Rabiot s’explique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps avait évoqué la situation d’Adrien Rabiot, lui qui était alors sans club depuis son départ de la Juventus. Depuis, l’international français s’est engagé avec l’OM, mais comme il l’a expliqué en conférence de presse, les propos du sélectionneur des Bleus n’ont pas eu d’impact sur son choix.

Absent des terrains depuis la demi-finale de l’Euro 2024 entre l’équipe de France et l’Espagne, Adrien Rabiot va bientôt faire son retour, lui qui s’est engagé jusqu'en juin 2026 avec l’OM. Lors du dernier rassemblement des Bleus, l’international français (48 sélections) était encore sans club et n’avait pas été convoqué par Didier Deschamps, qui s’était un peu inquiété de sa situation.

Mercato - OM : La mauvaise nouvelle de Rabiot après sa signature https://t.co/DNf3HlEwy0 pic.twitter.com/90pj75mUPl — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« J’espère qu’il va choisir rapidement un club »

« Adrien, c’est une situation embarrassante. Je dis cela car il avait le choix à l’échéance du contrat. Il a été sollicité par plusieurs équipes et, pour le moment, il n’a pas décidé. J’espère qu’il va choisir rapidement un club qui pourra le ramener avec nous », avait déclaré Didier Deschamps. Cependant, les propos du sélectionneur de l’équipe de France n’ont pas accéléré la prise de décision d’Adrien Rabiot.

« Je n’ai pas accéléré quoi que ce soit par rapport à l’équipe de France »

« Les déclarations de Didier Deschamps, non, je me suis dit que j’avais simplement envie de retrouver les terrains et qu’il était temps pour moi de retoucher le ballon et trouver quelque chose d'ambitieux », a expliqué Adrien Rabiot ce mercredi en conférence de presse. « J’avais eu des discussions avec le coach Deschamps qui m'avait appelé avant la sélection, qui m’a dit qu’il espérait que je trouverai rapidement quelque chose pour pouvoir être disponible en octobre. On verra comment ça se passera à ce niveau-là. Il nous dit tout le temps la même chose, moi je ne commente pas le choix des joueurs. On a discuté, je l’ai eu au téléphone, à ce niveau-là je suis très serein, je n’ai pas accéléré quoi que ce soit par rapport à l’équipe de France. C’était surtout ma volonté de vite retrouver les terrains, de jouer. »