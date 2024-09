«De Zerbi me voulait», il révèle un appel pour son transfert à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Adrien Rabiot, l’OM aura donc terminé son mercato estival avec 12 recrues au compteur. Cela en fait donc des nouveaux joueurs pour Roberto De Zerbi. Un recrutement XXL qui n’a toutefois pas été fait que de réussites. L’entraîneur de l’OM aurait aimé attirer d’autres joueurs à l’OM, dont un qu’il a connu du côté de Brighton.

Ça a beaucoup bougé à l’OM cet été, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, ce sont notamment Mason Greenwood, Elye Wahi, Neal Maupay et Jonathan Rowe qui ont été recrutés. Une liste à laquelle on aurait pu ajouter un certain Julio Enciso. Le Paraguayen était l’un des protégés de Roberto De Zerbi à Brighton. Un joueur que l’entraîneur de l’OM a tenté d’emmener dans ses valises…

« De Zerbi m’a appelé… »

Après avoir l’avoir eu sous ses ordres à Brighton, Roberto De Zerbi aurait aimé retrouver Julio Enciso à l’OM. En effet, dans un entretien pour Versus, le Paraguayen a fait savoir : « De Zerbi m’a appelé quand il est allé à Marseille. Il me voulait, mais ça n’a pas fonctionné ».

« Il voulait tirer le meilleur de moi »

A propos de ses mois passés sous les ordres de Roberto De Zerbi à Brighton, Enciso a également ajouté : « Il voulait tirer le meilleur de moi. Il ne m’a pas donné le numéro 10 pour rien. Il me demandait beaucoup, il me défier quand il fallait me défier ».