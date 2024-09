L’annonce d’une star du PSG après le départ de Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a perdu gros. En effet, après 7 saisons avec le club de la capitale, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises, s’engageant alors librement au Real Madrid. Une énorme perte bien évidemment, mais voilà que cela pourrait finalement n’être qu’un mal pour un bien. Désormais, Luis Enrique met davantage l’accent sur le collectif pour son PSG et ça se passe bien comme l’a souligné Marco Asensio.

Arrivé au terme de son contrat et n’ayant pas voulu prolonger, Kylian Mbappé a donc quitté le PSG. Désormais au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a laissé un énorme vide à Paris. Celui-ci n’a d’ailleurs pas été comblé cet été, mais Luis Enrique a peut-être trouvé la solution pour faire sans Mbappé. Désormais, le PSG forme un véritable collectif soudé et sur le terrain, les performances sont au rendez-vous.

Le PSG plus fort collectivement sans Mbappé

Le PSG serait-il alors meilleur cette saison sans Kylian Mbappé ? La question a été posée ce mercredi soir à Marco Asensio. Avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue des Champions face à Gérone, l’attaquant espagnol a confié pour Canal+ : « Le PSG est-il plus fort collectivement que la saison dernière ? Oui, l’entraîneur insiste beaucoup sur l’importance du collectif ».

« On veut continuer de s’améliorer et prouver qu’on est meilleur que l’année dernière »

« On a été très bon lors des premiers matchs, on veut continuer de s’améliorer et prouver qu’on est meilleur que l’année dernière. Ça commence avec le match de ce soir. On a envie de s’améliorer et de faire mieux que la saison dernière », a enchainé Asensio.