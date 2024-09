Mercato - OM : La recrue parfaite est arrivée à Marseille !

Thomas Bourseau

De par ses passages à Sassuolo et Brighton notamment, Roberto De Zerbi s’est bâti une belle réputation en Italie et en Allemagne. Cet été, Pablo Longoria et Medhi Benatia lui ont confié les clés du projet sportif de l’OM pour les trois prochaines saisons. L’entraîneur transalpin est la bonne pioche selon Neal Maupay.

Roberto De Zerbi a pris ses quartiers au centre Robert Louis-Dreyfus cet été en signant des débuts canons sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. Non pas uniquement en raison des résultats, mais aussi grâce à son style de jeu de possession et d’attaque qui colle beaucoup aux attentes du public marseillais.

«Ils ont tous été unanimes en me disant que c’est un coach incroyable»

Neal Maupay a débarqué de Premier League et d’Everton cet été. Et dans la foulée de son arrivée, l’attaquant français de 28 ans a dressé un portrait flatteur de l’ex-coach de Brighton. « J’ai énormément d’anciens coéquipiers en Angleterre qui ont travaillé avec Roberto (ndlr De Zerbi) qui m’ont appelé et qui m’ont envoyé des messages. Ils ont tous été unanimes en me disant que c’est un coach incroyable, qui prend soin de ses joueurs, un bosseur ».

«Je pense que c’est l’homme du projet de l’OM»

Pour les médias de l’OM, Neal Maupay est même allé plus loin en assurant qu’il est le coach parfait pour faire évoluer le projet sportif de l’Olympique de Marseille. « Je pense que c’est l’homme du projet de l’OM. J’ai vraiment hâte de travailler pour lui et de voir jusqu’où il peut nous emmener avec l’équipe ».