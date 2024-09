La catastrophe qui a chamboulé le mercato de l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM avait un plan lors de ce mercato et les dirigeants l'ont appliqué à la lettre. Avant de recruter, ils ont très bien vendu et ils espéraient encore mieux dans la dernière ligne droite. Un finish marqué par la terrible blessure de Faris Moumbagna qui a totalement chamboulé les plans de l'OM.

Comme souvent, l'OM a réalisé un mercato très intéressant sur le papier. Le plan des dirigeants s'est déroulé sans accroc jusqu'à la première journée de championnat. Face à Brest, Faris Moumbagna s'est gravement blessé au genou et il a donc fallu que l'OM revoit ses plans sur le mercato.

Mercato : L’OM se débarrasse d’un indésirable, le prochain transfert prend forme ? https://t.co/9QjduzjFyV pic.twitter.com/MkKdn8XaaS — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

L'OM contraint de recruter un 9

L'OM a du réaliser un transfert totalement imprévu, à savoir celui d'un numéro 9 pour évoluer dans la rotation. Convaincant durant la préparation, Faris Moumbagna était destiné à occuper ce rôle. Il avait d'ailleurs commencé à le faire lors de la 1ère journée de Ligue 1 en remplaçant Elye Wahi, recruté quelques jours plus tôt, face à Brest. Mais très vite, il a cédé sa place sur civière et en larmes après un appui qui s'est dévié. Le verdict ? Une véritable catastrophe pour l'OM et le joueur, éloigné des terrains pendant plus de six mois.

Pas de latéral pour l'OM

Ainsi, le club phocéen a changé sa stratégie. Alors que la priorité était au recrutement d'un latéral droit, les dirigeants se sont tournés vers Neal Maupay. Une piste qui a mis du temps à se concrétiser en raison des finances serrées de l'OM. Suite à ce transfert, il était impossible pour l'institutio marseillaise de se positionner sur un latéral droit. Fribourg restait trop gourmand pour Killian Sildillia tandis que Rennes en a fait autant pour Lorenz Assignon. Sauf improbable retournement de situation avec l'arrivée d'un joueur libre, l'OM attendra le mercato hivernal pour combler ce trou dans l'effectif de Roberto De Zerbi.