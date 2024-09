OM : Une recrue va tout révolutionner ?

Jean de Teyssière

L'arrivée d'Ismaël Koné à l'Olympique de Marseille fait déjà parler. Alors que le jeune milieu de terrain canadien n'a pas encore foulé la pelouse du Vélodrome, les comparaisons avec Geoffrey Kondogbia vont bon train. Jean-Charles de Bono, ancien joueur de l'OM, a livré son analyse sur le sujet et estime que Koné pourrait rapidement prendre la place de Kondogbia.

Le mercato marseillais a été très animé et les nouvelles recrues sont scrutées de près. Parmi elles, Ismaël Koné suscite déjà l'enthousiasme de certains observateurs. Jean-Charles de Bono, fin connaisseur du club phocéen, s'est exprimé sur les qualités du Canadien, n'hésitant pas à le comparer à un joueur déjà en place dans l'effectif olympien.

Koné, futur patron de l'OM ?

Selon Jean-Charles de Bono, Ismaël Koné possède des qualités qui pourraient rapidement le propulser au-dessus de Kondogbia dans la hiérarchie du milieu marseillais. L'ancien joueur de l'OM met en avant la capacité du Canadien à se projeter rapidement vers l'avant, une qualité qui pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu olympien.

«Plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne»

« Koné a cette faculté de se projeter plus rapidement que Kondogbia, ça c'est certain », affirme De Bono sur le plateau de Football Club de Marseille. Il ajoute : « Je pense qu'il y aura plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne avec Koné qu'avec Kondogbia. Kondo c'est très souvent des longs ballons comme il faisait l'année précédente. »