Rabiot amoureux de l’OM ? Son clan balance après son transfert

Adrien Rabiot est un nouveau joueur de l’OM et cela en a surpris plus d’un. Alors qu’on ne pensait pas voir un joueur de la stature du Français à Marseille, c’est encore plus étonnant quand on connait le passé de Rabiot au PSG, où il a été formé. Pourtant, comme cela est ressorti avec ce transfert, le milieu de terrain serait fan de l’OM depuis son plus jeune âge. Un fait véridique comme l’a confirmé son entourage.

A l’annonce de l’arrivée imminente d’Adrien Rabiot à l’OM, d’anciens propos ont refait surface. En effet, malgré son passé au PSG, l’international français aurait toujours été fan du club phocéen. « Il était à fond derrière eux », « Lors des classiques, il était clairement pour l’OM », révélaient alors d’anciens coéquipiers de Rabiot en 2019.

« Il a toujours apprécié l'OM en secret »

Formé au PSG, Adrien Rabiot était-il alors un réel fan de l’OM durant sa jeunesse ? Cela serait réellement le cas si l’on en croit les dires de l’entourage du néo-Olympien. En effet, ce mercredi, pour La Minute OM, un proche de Rabiot a assuré à propos de ce lien avec l’OM : « Quand j'ai appris qu'il allait signer à Marseille, j'ai souri. Ce n'était pas une surprise, il a toujours apprécié l'OM en secret (rire). Quand il était plus jeune , il nous disait à demi-mots son kiff pour Marseille. Jouer sous pression, ce sera son plus grand défi face au PSG ».

« Moi plus jeune, j'aimais bien regarder l’OM »

Ce mercredi, Adrien Rabiot était également de passage en conférence de presse pour sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OM. Les journalistes ont alors interpellé la recrue olympienne sur le fait qu’il supportait le club phocéen durant sa jeunesse. Ne niant pas cela, Rabiot a alors répondu à ce propos : « Moi plus jeune, j'aimais bien regarder l'OM, quand il y'avait Mamadou Niang ou encore Toifilou Maoulida ». Après s’être enthousiasmé devant les matchs de l’OM durant sa jeunesse donc, Adrien Rabiot va désormais être l’un des acteurs majeurs à Marseille…