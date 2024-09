Mercato - OM : Florian Thauvin le choque en quittant Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pablo Longoria aura tout fait pour tenter de retenir Florian Thauvin, mais cela n’a pas suffi. En 2021, arrivé au terme de son contrat, le champion du monde décidait alors de faire ses valises, prenant une décision étonnante pour sa destination. Si on s’attendait à le voir rejoindre un grand club européen, Thauvin s’est exilé au Mexique, rejoignant alors André-Pierre Gignac chez les Tigres. Un choix qui a étonné Rudi Garcia, son ancien entraîneur à l’OM.

De nouveau en Europe, Florian Thauvin brille en ce début de saison du côté de l’Udinese. C’est en janvier 2023 que l’international français s’était engagé avec le club italien après un exil de deux saisons du côté de Mexique. En effet, en 2021, au moment de quitter l’OM où il était arrivé au terme de son contrat, Thauvin avait rejoint André-Pierre Gignac chez les Tigres. Un choix de carrière qui en avait surpris plus d’un à l’époque. C’était notamment le cas de Rudi Garcia, ancien entraîneur de l’ailier français à l’OM.

« Surpris de le voir quitter l’Europe »

A l’occasion du podcast L’After Italie, Rudi Garcia est revenu sur sa surprise à propos du départ de Florian Thauvin au Mexique après l’OM. L’ancien entraîneur du club phocéen a alors avoué : « Flo est un joueur décisif, il l'a été à l'Olympique de Marseille sur mes deux saisons et demie passées là-bas. J'étais plus surpris de le voir quitter l'Europe. Quand moi je pars de l'OM, il commence à avoir des soucis physiques, il fait une saison blanche derrière et il décide de rejoindre Gignac aux Tigres, au Mexique ».

« Je pensais qu'il signerait dans une équipe capable de se qualifier en Ligue des champions »

Evoquant également le retour de Florian Thauvin en Europe, Rudi Garcia explique également être surpris de l’avoir vu s’engager à l’Udinese : « Son retour en Europe était plus logique. Mais qu'il signe en Italie, à l'Udinese, ça m'a un peu surpris. Parce que l'Udinese est un club important, historique en Italie, mais ce n'est pas un club qui a l'habitude de jouer les premières places en Serie A. Je pensais qu'il signerait dans une équipe capable de se qualifier en Ligue des champions. C'était plutôt ça, la surprise. Mais le revoir à son meilleur niveau, ce n'en est pas une. Il n'a que 31 ans. Je pense qu'il est au top de son talent et de son expérience footballistique. Ce qu'il fallait, c'est qu'il soit bien dans sa tête et surtout épargné par les blessures. Le voir renaître cette saison, c'est bien ».