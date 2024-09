Greenwood : L'Angleterre envoie la star de l'OM «en prison»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM n'a pas hésité à débourser plus de 30M€ pour s'offrir les services de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Un transfert qui a fait énormément polémique quand on sait les accusations de violences conjugales dont a fait l'objet l'Anglais. De l'autre côté de la Manche, on ne souhaiterait d'ailleurs plus entendre parler de Greenwood. A tel point que certains souhaitent le voir derrière les barreaux suite à ses actes.

Mason Greenwood cartonne en ce début de saison avec l'OM. Auteur de 5 buts en 3 matchs de Ligue 1, l'Anglais doit toutefois faire avec les débats et la polémique concernant ses précédents déboires avec la justice britannique. En effet, Greenwood avait été accusé de viol et violences conjugales par sa compagne, mais ces charges ont depuis été abandonnées. Si le numéro 10 de l'OM n'a donc pas été condamné, en Angleterre, on serait sans pitié avec lui.

« La place de Mason Greenwood est en prison »

Sur le plateau du Canal Football Club, sur Canal+, le journaliste Thom Williams a évoqué la position des Anglais à propos du cas Mason Greenwood. Il a alors été expliqué à propos du numéro 10 de l'OM : « Les Anglais ne veulent plus entendre parler de lui. Ce n’est malheureusement pas le premier footballeur qui a été accusé de faire quelque chose d’horrible à une femme. Avec Greenwood, la différence, c'est qu’avec lui, on a vu des preuves, on a vu des photos, il y a un enregistrement sonore totalement glaçant qui est sorti sur les réseaux sociaux. Pour de nombreuses personnes en Angleterre, et surtout pour les supporters de United qui vont aux matchs, contrairement à ceux qui vont plus sur les réseaux sociaux, la place de Mason Greenwood est en prison et pas sur un terrain de football ».

« Beaucoup de sentiments autour de cette histoire »

« Il y a beaucoup de sentiments autour de cette histoire, mais en même temps, c'est un footballeur exceptionnel. C’est vraiment compliqué. Je le rappelle, la justice a été obligée d’abandonner son enquête faute du témoignage de sa femme », a-t-il poursuivi sur le cas Greenwood.