Grosse frayeur pour un crack de l'OM

Considéré comme l'un des plus grands espoirs à l'OM, Enzo Sternal était avec l'équipe de France U18 pendant cette trêve internationale. Appelé pour disputer le tournoi de Limoges, le milieu offensif n'était toutefois pas de la partie face à l'Angleterre ce dimanche. Et pour cause, il a fallu appeler les secours pour Sternal avant la rencontre.

A contrario de l'an passé, l'équipe de France U18 ne remportera pas le tournoi de Limoges en 2024. Les espoirs tricolores se sont en effet inclinés ce dimanche face à l'Angleterre. Une rencontre pour laquelle il a toutefois fallu se passer d'Enzo Sternal. En effet, le crack de l'OM n'a pas pu prendre part à ce match en raison d'une grosse frayeur avant le coup d'envoi.

Sternal victime d'un malaise

Comme le rapporte Le Phocéen, Enzo Sternal aurait dû être titulaire pour cette rencontre. Mais pourquoi le crack de l'OM n'a-t-il pas joué ? Voilà qu'il a été victime d'un malaise avant la rencontre et qu'il a fallu appeler le SAMU. Il n'y aurait toutefois aucune inquiètude à avoir sur l'état de santé de Sternal.

« Je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM »

Enzo Sternal va désormais retrouver l'OM, où il a récemment signé un nouveau contrat. Lié jusqu'en 2027, le Marseillais confiait : « C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision ».