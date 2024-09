OM : Une bonne nouvelle tombe pour De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a rejoint l’équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale, Quentin Merlin a été victime d’une béquille à la cuisse vendredi face à la Slovénie (1-1). Les dernières nouvelles sont rassurantes concernant le latéral gauche âgé de 22 ans, sur lequel devrait pouvoir compter Roberto De Zerbi le week-end prochain.

Après sa victoire à Brest lors de la première journée (1-5), l’OM a enchaîné par un match nul à domicile contre le Stade de Reims (2-2), puis un nouveau succès à l’extérieur sur la pelouse de Toulouse (1-3). Le week-end prochain, les Olympiens recevront l’OGC Nice, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. En attendant de savoir si Leonardo Balerdi sera remis à temps, Roberto De Zerbi pourrait devoir se passer de Derek Cornelius.

Plus de peur que de mal pour Merlin

En effet, l’international canadien (27 sélections) a dû céder sa place à la 70e minute ce samedi face aux États-Unis (1-2). La gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité ne sont pas encore connues. Cependant, les dernières nouvelles sont rassurantes concernant un autre joueur de l'OM, Quentin Merlin. Ce dernier a été touché à une cuisse vendredi, lors de la rencontre entre l’équipe de France Espoirs et la Slovénie (1-1). Comme indiqué par L'Équipe, le latéral gauche âgé de 22 ans va rester avec les Bleuets et sera opérationnel mardi pour la réception de la Bosnie-Herzégovine.

Garcia désormais à la disposition de De Zerbi

Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui n’a déjà pas beaucoup de solutions à ce poste. Il peut en revanche compter sur Ulisses Garcia, dont l’OM voulait se séparer cet été et qui s’entraînait avec la réserve. L’international suisse (7 sélections) a été réintégré au groupe professionnel et est désormais à la disposition du technicien italien en doublure de Quentin Merlin. Selon Le Phocéen, il ne serait en revanche pas impossible que le latéral gauche de 28 ans parte dans les prochains jours, la direction olympienne lui recherchant toujours une porte de sortie.