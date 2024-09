OM : Renfort surprise confirmé pour De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’hiver dernier en provenance des Young Boys de Berne, Ulisses Garcia fait déjà partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer, ce qui ne s’est finalement pas produit cet été. En raison de son comportement exemplaire et des besoins de Roberto De Zerbi à ce poste, l’international suisse a bien été réintégré au groupe professionnel.

Au cours d’un mercato estival très animé, l’OM a réussi à se séparer de la plupart de ses joueurs indésirables. Ils ne sont plus que deux à avoir été placés dans le loft cet été sans pour autant trouver une porte de sortie, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia.

Mbemba ne rejouera pas pour l’OM

Comme l’a fait savoir le club à La Provence, l’international congolais (85 sélections) ne reportera pas le maillot de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. La situation est différente en ce qui concerne Ulisses Garcia. L’international suisse (7 sélections) n’a pas fait de vague cet été et a repris l'entraînement avec le groupe professionnel.

Garcia a bien repris avec le groupe de De Zerbi

Ce que confirme Le Phocéen, qui précise qu’Ulisses Garcia se sent physiquement et qu’il ne lui manque plus qu’à retrouver le rythme de la compétition. La réintégration du latéral gauche âgé de 28 ans s’explique par le peu d’offres dont il a fait l’objet cet été, mais également par son comportement exemplaire et les besoins de Roberto De Zerbi, qui ne peut compter que sur Quentin Merlin à ce poste.