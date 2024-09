Il part au clash avec l’OM et va se faire virer ?

Alexis Brunet

Dans le football, les statuts peuvent vite évoluer. Longtemps considéré comme un cadre de l’OM, Chancel Mbemba est devenu persona non grata au sein du club phocéen. Les dirigeants marseillais ont tenté de le faire partir cet été, mais cela n’a pas marqué. Toutefois, le défenseur pourrait prochainement quitter Marseille, car il risque tout simplement de se faire licencier.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, certains joueurs marseillais ont été priés d’aller voir ailleurs cet été. Pablo Longoria avait constitué un groupe d’indésirables dans lequel figuraient Samuel Gigot, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Ulisses Garcia. Si certains ont trouvé un nouveau challenge, d’autres sont également restés à l’OM. C’est notamment le cas de Chancel Mbemba, mais ce dernier n’est pas près de rejouer avec le club phocéen.

Mbemba a désobéi à l’OM

Chancel Mbemba est donc resté à l’OM, mais il ne s’entraîne pas avec le groupe de Roberto De Zerbi. Le Congolais évolue avec la réserve, car il a été mis à pied par le club phocéen, suite à un conflit avec Ali Zarrak, le bras droit de Medhi Benatia. Mais alors que sa situation était déjà compliquée, l’ancien joueur du FC Porto l’a encore aggravée ce samedi. Alors que le staff médical marseillais lui avait demandé de se présenter à deux examens, dont une IRM, afin d’analyser son genou, car il le fait souffrir depuis un certain temps, le joueur de 31 ans ne s’est tout simplement pas présenté aux rendez-vous.

Mbemba risque le licenciement

L’OM n’a pas tardé à réagir et un courrier recommandé signifiant une mise à pied a été envoyé au joueur ce samedi, d’après les informations de L’Équipe. Chancel Mbemba devra passer prochainement un entretien préalable à une sanction et il pourrait se faire licencier. L’aventure du Congolais à Marseille pourrait donc se terminer de la plus mauvaise des façons, alors que ce dernier était encore il y a peu très apprécié par les supporters marseillais.