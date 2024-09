«Je prends le pognon, je pars au Real» : Le clash Mbappé-PSG le fait exploser !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti libre du PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé réclame aujourd’hui 55M€ à son ancien club, somme correspondant à des salaires impayés lors de ses trois derniers mois dans la capitale. Le conflit est parti pour durer, de quoi fortement agacer Denis Charvet, dénonçant l’attitude du capitaine de l’équipe de France.

Malgré son départ pour le Real Madrid, Kylian Mbappé n’en a pas fini avec le PSG, mais cela ne relève plus du domaine sportif. Le capitaine de l’équipe de France réclame 55M€ à son ancien club, montant qui correspond à l'ultime tiers d'une prime à la signature (36 millions d'euros brut), son salaire d'avril, mai, juin, et une prime d’éthique. La commission juridique de la LFP a donné raison à Kylian Mbappé cette semaine, mais le PSG campe sur ses positions et a fait savoir qu’il ne comptait pas payer. Le prochain épisode pourrait donc avoir lieu devant la justice, une situation qui exaspère Denis Charvet.

« Il y avait un accord oral »

Le consultant de RMC n’a pas mâché ses mots en évoquant dans les Grandes Gueules du sport la position de Kylian Mbappé à l’égard du PSG. « Il dit qu’il avait signé un contrat et qu’on lui doit de l’argent. Non, ce n’est pas comme ça. Il y avait un accord oral. Ils se sont entendus. S’il est revenu après avoir été exclu du groupe, c’est parce qu’il avait un accord oral », a lancé Denis Charvet ce samedi.

« Mbappé n'a pas de parole »

« Mbappé n'a pas de parole, sa réputation est entachée, évidemment. Ce n'est pas un problème de réputation sportive mais d'état d’esprit, poursuit-il. C'est une question de valeurs et des valeurs, il n'en a pas. La valeur, c’est ‘Je prends le pognon, je pars au Real’. Pourquoi est-il resté au PSG deux ans de plus alors qu’il devait partir au Real Madrid ? Il est resté pour 300M€ en plus ! »