Mercato : Un joueur porté disparu, son arrivée à l’OM tombe à l’eau !

Arnaud De Kanel

L'OM a toujours eu un lien étroit avec l'Afrique et avait d'ailleurs noué un partenariat avec Diambars au Sénégal de 2019 à 2022. Cela avait pour but de faciliter la venue des meilleurs prospects sénégalais. Le neo-Rennais Mikayil Faye était d'ailleurs concerné mais au moment où l'OM était parti le chercher, il avait disparu.

L'OM est un club extrêmement populaire en Afrique, notamment grâce aux exploits de Didier Drogba, Abedi Pelé ou encore Mamadou Niang. Le club phocéen s'est construit un public très important sur le continent africain et a noué un partenariat avec l'institut Diambars au Sénégal afin de mettre plus facilement la main sur les talents issus de la région. Cela avait notamment permis la venue de Bamba Dieng et Mikayil Faye, qui vient de s'engager avec le Stade Rennais, aurait pu suivre. Problème, lorsque l'OM avait ordonné de le récupérer, il n'était plus là.

Mercato : L’OM veut vendre un joueur, c’est la douche froide ! https://t.co/GXNpBOcLil pic.twitter.com/gm78Fy6TDB — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

«J'avais dit à l'OM qu'il fallait un magicien car je ne savais pas où il était»

« Il y avait quelques joueurs comme lui identifiés à fort potentiel, mais quand j'arrive il avait disparu des radars. J'ai appris que son oncle l'avait sorti de Diambars, qu'il était parti brièvement au Nigeria avant de se retrouver à Zagreb. J'avais dit à l'OM qu'il fallait un magicien car je ne savais pas où il était. C'était un sujet délicat à l'institut », raconte Christophe Chaintreuil, envoyé par l'OM en tant que directeur technique, à L'Equipe. En charge du dossier Faye, Bocar Seck, fils du patron de Diambars, révèle que le joueur s'était volatilisé.

«Et puis, l'été de ses 17 ans, plus de nouvelles»

« Il a été formé chez nous de 12 à 17 ans et il était prévu qu'il aille à l'OM. C'était quasi bouclé quand il allait sur ses 17 ans. Il devait faire deux périodes d'adaptation de deux-trois mois à l'OM avant de rejoindre le club à 18 ans. Et puis, l'été de ses 17 ans, plus de nouvelles. J'ai très bien connu son oncle, que j'ai eu comme préparateur physique durant ma carrière. Après, il s'est rapproché d'une agence (Niagara Sports Company, qui conseille principalement des joueurs espagnols et croates) qui l'a conduit en Croatie », a indiqué Bocar Seck. Un dossier totalement rocambolesque et un transfert à l'OM qui n'aura donc jamais vu le jour.