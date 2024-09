Mercato - OM : De Zerbi est passé à l’action pour une star !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood est le joueur en forme de l’OM. L’Anglais a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises et il s’est imposé comme le leader de l’attaque marseillaise. Des performances qui ravissent Roberto De Zerbi, qui s’est grandement impliqué pour faire venir l’ancien joueur de Manchester United à Marseille.

Les supporters de l’OM ont eu très peur cet été. Après seulement une saison du côté de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a fait le choix de quitter le sud de la France et de rejoindre l’Arabie saoudite et plus précisément la formation d’Al-Qadsiah. Le club phocéen perdait alors son meilleur buteur de la saison dernière.

Mason Greenwood a mis tout le monde d’accord

Les fans marseillais ont donc craint de ne pas retrouver un tel joueur, capable de porter l’attaque de l’OM, mais finalement, Pablo Longoria a trouvé le profil idéal. Le président du club phocéen a décidé de mettre le paquet pour faire venir Mason Greenwood de Manchester United. Cela s’est révélé être un véritable succès, puisque l’Anglais a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises en seulement trois matches de Ligue 1.

De Zerbi s’est beaucoup impliqué dans le transfert de Greenwood

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, c’est donc en grande partie grâce à Pablo Longoria, mais également grâce à Roberto De Zerbi. D’après les informations de L’Équipe, l’entraîneur italien a régulièrement échangé avec l’attaquant cet été pour le convaincre, en utilisant des arguments tactiques, mais aussi psychologiques.