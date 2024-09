Mercato - OM : Il a failli tout plaquer, Longoria l'a retenu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé à l'OM en novembre 2023 en tant que conseiller sportif, Mehdi Benatia a participé à la reconstruction de cet effectif, prêt à retrouver les sommets de Ligue 1. Alors que le début de saison est plutôt convaincant, la situation aurait pu être différente. Associé à Pablo Longoria, l'ancien joueur du club n'était pas loin de claquer la porte, alors que le club s'enlisait dans une situation très difficile.

Engagé dans un gros travail cet été, afin de bâtir à nouveau un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1, Mehdi Benatia s'est accroché après un exercice 2023-2024 très compliqué. Il aurait pu partir si Pablo Longoria ne l'avait pas retenu.

Transferts : Un «super joueur» échappe à l’OM et signe en Ligue 1 https://t.co/PuxDJ5umqH pic.twitter.com/RTbUhm9b4l — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Benatia convaincu par Longoria

Le duo Longoria/Benatia a réussi des merveilles sur le mercato cet été. En effet, les deux hommes ont complètement changé la dynamique marseillaise, comme on le voit en ce début de saison. Mehdi Benatia a tout de même avoué qu'il aurait pu lâcher l'affaire. « C'est lui qui m'a fait venir ici. Si je suis encore là, c'est grâce à lui aussi, parce que je vous dis la vérité, la saison dernière n'a pas été une saison facile. Quand tu vois un peu ce que j'ai vécu.... une équipe qui ne me ressemblait pas du tout, qui ne ressemblait pas à ce club, pas à cette ville-là. J'ai des matchs en tête. A Bergame, tu ne gagnes pas un duel. Tu ne fais pas une faute. Tu ressembles à rien. N'importe quel mec te dis "mais on va où là ?". Moi je ne suis pas un tricheur. Je sais reconnaitre des choses », déclare-t-il sur BeIN SPORTS avant la rencontre de ce samedi face à l'OGC Nice.

L'OM prêt à revenir au sommet

Après les trois premiers matches très réussis de l'OM en Ligue 1, le club dispute ce samedi un premier gros match important face à l'OGC Nice. Force est de constater que l'équipe est sur une dynamique complètement différente par rapport à la fin de saison précédente et on peut imaginer que c'est en partie grâce aux efforts conjoints de Pablo Longoria et Mehdi Benatia.