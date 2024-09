Mercato : «Je suis venu à l'OM pour ça», De Zerbi balance

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déçu après le nul à domicile face à Reims il y a trois semaines, l'OM a validé sa première victoire au Vélodrome dans une ambiance exceptionnelle face à l'OGC Nice. C'était un gros rendez-vous au-delà de l'adversaire, puisqu'il s'agissait également d'une bonne occasion pour fêter les 125 ans du club. Roberto De Zerbi a visiblement été conquis.

En arrivant à Marseille en juin dernier, Roberto De Zerbi s'est lancé dans une nouvelle aventure incroyable avec un club qui respire le football. L'entraîneur italien, dont l'arrivée a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès des supporters, sent que la folie a gagné les rangs des tribunes du Vélodrome. Et ça lui plaît énormément.

«J'ai commencé à voir la connexion entre l'équipe et les supporters»

Après une saison décevante, l'OM a beaucoup travaillé pour bâtir à nouveau un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1, de quoi convaincre le public. Roberto De Zerbi s'est confié sur l'ambiance électrique du Vélodrome. « L'ambiance exceptionnelle du Vélodrome contre l'OGC Nice ? Je suis venu à Marseille surtout pour ça. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, au-delà de la victoire et de l'anniversaire, c'est que j'ai commencé à voir la connexion entre l'équipe et les supporters. J'ai commencé à voir cela à Toulouse. Ils commencent à croire en leurs joueurs. C'est une chose importante. Sans cela, dans une ville aussi passionnée, si tu n'as pas cette connexion équipe-supporters, tu ne peux rien faire » confie l'Italien en conférence de presse après la victoire contre Nice (2-0).

De Zerbi est tombé sous le charme du Vélodrome

Depuis le début de la saison, l'OM bat des records en termes de fréquentation et d'abonnements pour le Vélodrome. Cela coïncide parfaitement avec le retour en grande forme du club, qui compte déjà 3 victoires et un nul en Ligue 1. Espérons que Roberto De Zerbi parvienne à continuer sur ce même rythme.