Rabiot - OM : Luis Enrique l’a ignoré pour son retour au PSG !

Libre après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot n’a pas trouvé de club durant l’été et s’apprête à signer en faveur de l’OM. De nombreuses options furent pourtant évoquées ces dernières semaines, notamment le PSG. Cependant, Luis Enrique n'aurait jamais envisagé ce recrutement, et ce malgré la belle affaire financière.

Malgré les onze recrues bouclées par l’OM durant le mercato estival, Pablo Longoria n’était pas rassasié. Adrien Rabiot s’apprête à s’engager en faveur de la formation phocéenne, lui n’avait pas retrouvé de club durant l’été après la fin de son contrat à la Juventus. Un énorme coup de la part de l’OM, enrôlant sans débourser d’indemnité de transfert un milieu international de 29 ans. Également à la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, le PSG n’a pas tenté sa chance avec son ancien joueur.

Rabiot à l'OM grâce à un coup de pression ?

Luis Enrique avait les idées claires

Comme l’explique Le Parisien, Luis Enrique avait placé le recrutement d’un milieu parmi ses priorités de l’été, et le profil était clair : un joueur avec de grosses qualités techniques, capable d’avoir du volume et de faire le jeu. Joao Neves a ainsi été recruté pour 70M€ bonus compris, Luis Enrique écartant l’idée de mettre la main sur un élément ne correspondant pas à ses attentes.

Aucun contact entre Rabiot et le PSG

Ainsi, Le Parisien assure qu’aucun contact n’a eu lieu entre le PSG et le clan Rabiot, notamment en raison des exigences de Luis Enrique. Les relations compliquées entre l’international français et son club formateur, l’ayant écarté durant la seconde partie de la saison 2018/19, n’ont pas aidé non plus à favoriser un possible rapprochement.