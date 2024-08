Mercato : Un indésirable du PSG relancé par un club de Ligue 1 ?

Alexis Brunet

Alors qu’il a souvent rendu de fiers services, Danilo Pereira n’entrerait plus dans les plans du PSG pour cette saison. Le club de la capitale essaye donc de lui chercher une porte de sortie avant la fin du mercato. Le milieu de terrain ou défenseur portugais pourrait bien rebondir en Ligue 1, puisque son nom aurait été soufflé du côté de l’AS Monaco.

Le mercato du PSG est loin d’être terminé. Il ne reste plus qu’une poignée de jours au club de la capitale pour boucler plusieurs dossiers. Dans un premier temps, les dirigeants parisiens devront décider si oui ou non ils recrutent un nouvel attaquant, pour combler la longue absence de Gonçalo Ramos. Par la suite, il faudra trouver une porte de sortie aux nombreux indésirables, sur lesquels Luis Enrique ne veut pas s’appuyer.

Mercato : Il accepte son transfert, le PSG entre dans le money time ! https://t.co/7YQKFNXnvJ — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Danilo Pereira pourrait rebondir du côté de l’AS Monaco

Alors qu’il était l’un des éléments importants du PSG la saison dernière et qu’il avait disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues, Danilo Pereira ne serait plus dans les plans de Luis Enrique cette saison. Le Portugais est donc contraint de se trouver un nouveau point de chute et il pourrait bien rester en Ligue 1. D’après Le Parisien, son nom a été soufflé à l’AS Monaco, qui cherche un défenseur pour remplacer Guillermo Maripan, dont l’ASM souhaite se séparer. Le milieu de terrain était également suivi par Al-Ittihad, mais cette piste se serait refroidie dernièrement.

Soler pourrait également quitter le PSG

En plus de Danilo Pereira, le PSG espère bien pouvoir trouver une porte de sortie à Carlos Soler avant la fin du marché des transferts. Le milieu de terrain intéresse grandement West Ham, qui négocie depuis plusieurs jours avec Paris. L’Espagnol est également tenté par cette aventure en Premier League, qui lui permettra normalement de retrouver un peu de temps de jeu, lui qui jouait peu souvent avec le champion de France.