Mercato - ASSE : Une offre acceptée… en pleine nuit !

Du coté de l’ASSE, on avait clôturé le mercato estival avec l’arrivée de Lucas Stassin. Les Verts recherchaient un buteur et ils ont trouvé leur bonheur du côté de Westerlo en achetant le jeune Belge pour 9M€ + 1M€ de bonus. Un transfert de Stassin qui s’est visiblement bouclé en quelques heures seulement et même en pleine nuit.

A 19 ans, Lucas Stassin est désormais un joueur de l’ASSE. Espoir du football belge, l’attaquant s’est engagé avec les Verts juste avant la clôture du mercato estival. Arrivant en provenance de Westerlo, où il a été acheté pour 9M€ + 1M€ de bonus, Stassin a donc signé à Saint-Etienne malgré d’autres destinations qui s’offraient à lui. Un transfert à propos duquel le néo-joueur de l’ASSE a fait certaines révélations.

« Westerlo avait accepté l’offre de Saint-Étienne dans la nuit »

C’est pour Nieuwsblad que Lucas Stassin s’est confié sur son transfert à l’ASSE. Il a alors dévoilé sur cette opération entre les Verts et Westerlo : « Le matin du dernier jour du mercato, nous jouions contre Genk le soir, mon père m’a réveillé pour me dire que Westerlo avait accepté l’offre de Saint-Étienne dans la nuit. Avant cela, nous étions déjà en discussion, mais Westerlo voulait neuf millions. Saint-Étienne ne proposait initialement que 6 à 7 millions, jusqu’à ce qu’ils finissent par accepter le prix demandé. Westerlo m’a laissé le choix. J’ai dû décider rapidement. Mon père, qui avait déjà joué en deuxième division française à Angers, m’a dit : « La Ligue 1 à 19 ans, c’est une opportunité que beaucoup prendraient » ».

L’ASSE plutôt que Sunderland

Egalement dans les petits papiers de Sunderland, Lucas Stassin a finalement été convaincu par le discours de l’ASSE. « À Saint-Étienne, lors du premier appel vidéo, ils m’ont montré beaucoup de données sur mes matchs. Ils ont expliqué que j’étais très efficace par rapport à mes expected goals. Ils ont aussi observé mon évolution à Westerlo, qui, selon eux, n’avait pas encore atteint son plafond », a poursuivi le désormais protégé d’Olivier Dall’Oglio chez les Verts.