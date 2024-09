Mercato - OM : Messi et Ronaldo recrutés avec Adrien Rabiot ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre suite à son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a pris son temps pour trouver un nouveau club mais c’est désormais chose faite. Le Français a trouvé un accord avec l’OM et ce lundi soir, il a été accueilli comme une véritable rock star à Marseille. Sur la Canebière, c’est la folie totale avec cette arrivée de Rabiot. Un engouement quelque peu calmé par Daniel Riolo.

On ne l’avait clairement pas vu venir et pourtant, c’est avec le maillot de l’OM qu’Adrien Rabiot va poursuivre sa carrière. Arrivé au terme de son contrat avec la Juventus cet été, le milieu de terrain était annoncé chez les plus grands clubs européens, mais il n’avait finalement signé nulle part jusqu’à dimanche dernier. Et c’est finalement le challenge proposé par l’OM qui a convaincu Rabiot, qui rejoint ainsi l’ennemi lui qui a été formé au PSG.

« Ils sont persuadés d’avoir Messi et Ronaldo en un seul homme »

Malgré le passé d’Adrien Rabiot au PSG, les fans de l’OM sont en folie avec ce recrutement du club phocéen. A Marseille, on n’en revient pas d’accueillir l’ex-joueur de la Juventus. Un emballement que Daniel Riolo ne comprend pas forcément. En effet, sur X, il a posté à ce propos : « C’est drôle le nombre de supporters de l’OM convaincus que d’autres sont jaloux de l’arrivée de Rabiot. 100% des supporters du PSG en ont rien a ciré pourtant mais eux sont persuadés d’avoir Messi et Ronaldo en un seul homme ».

« C'est peut-être le plus gros coup sportif de ces quinze dernières années »

A Marseille, on estime pourtant bel et bien avoir fait un énorme coup avec cette signature d’Adrien Rabiot cet été. Et pour cause, c’est un titulaire en équipe de France qui rejoint l’OM. Au sein du club phocéen, on n’hésitait d’ailleurs pas à dire ces dernières heures à propos de cette arrivée de Rabiot : « C'est peut-être le plus gros coup sportif de ces quinze dernières années. Didier Drogba et Franck Ribéry sont devenus des stars à l'OM. Rabiot, lui, en est déjà une : il est au top de sa forme, mature et international ».