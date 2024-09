Mercato : Un scandale éclate, le Real Madrid veut en profiter

Alexis Brunet

Ce lundi a commencé le procès du siècle en Angleterre. Manchester City est accusé par la Premier League de 115 infractions qui auraient été commises de 2009 à 2023. Les Skyblues risquent donc gros et cela pourrait profiter au Real Madrid. En effet, le club espagnol souhaiterait tirer avantage de cette affaire et attirer le joueur des Ciyzens, Rodri.

Lundi, ce que l’on appelle « procès du siècle » s’est ouvert en Angleterre. Il oppose Manchester City à la Premier League. Le champion d’Angleterre risque gros dans cette affaire, lui qui est accusé de 115 infractions au total, qui auraient été commises entre 2009 et 2023.

«Le meilleur joueur du monde», le Real Madrid s’enflamme pour Mbappé https://t.co/bnTs8a3C87 pic.twitter.com/l78hjELLiF — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Le Real Madrid veut profiter des malheurs de Manchester City

D’après les informations de The Athletic, le Real Madrid souhaiterait profiter de la situation compliquée dans laquelle se trouve Manchester City. Si les Skyblues sont reconnus coupables, la Casa Blanca pourrait tenter sa chance pour essayer d’attirer Rodri. Tout cela est bien sûr pour le moment hypothétique, mais il faudra toutefois faire attention aux Madrilènes qui disposent de sérieux arguments.

Rodri tenté par un retour au pays ?

Toujours selon The Athletic, le Real Madrid pourrait offrir quelque chose que Rodri n’a pas à Manchester City, l’argument familial. En effet, le milieu de terrain est d’origine espagnole et il pourrait revenir dans son pays pour retrouver une partie de sa famille et un climat bien différent. Affaire à suivre...