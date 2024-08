Mercato - FC Nantes : L'annonce de Kombouaré après les catastrophes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le FC Nantes, la saison de Ligue 1 a repris avec un match nul à Toulouse (0-0). Alors qu'il va bien évidemment falloir faire mieux pour les joueurs d'Antoine Kombouaré, l'entraîneur des Canaris doit composer avec de nombreuses blessures en cet été. Une situation qui force Nantes a réagir dans cette dernière ligne droite du mercato.

Du côté du FC Nantes, on n'est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Voilà que Fabien Centonze va rejoindre pour un moment l'infirmerie, lui qui victime d'une rupture du ligament postérieur du genou. « Il revenait bien et il partait pour débuter la saison. C’est un manque de chance. On est triste pour lui, on fait en sorte qu’il digère ça. Il devrait en avoir pour 3 mois maximum », a confié Antoine Kombouaré.

Une infirmerie remplie à Nantes

Fabien Centonze rejoint donc l'infirmerie du FC Nantes, où on retrouve déjà certains joueurs. C'est notamment le cas d'Ignatius Ganago, Adel Mahamoud ou encore Florent Mollet. Des absents qui compliquent forcément les plans d'Antoine Kombouaré en ce début de saison. Mais voilà que le marché des transferts est encore ouvert...

« On s’active sur le marché »

Et du côté du FC Nantes, on devrait profiter du mercato pour pallier ces différentes absences. En conférence de presse, Antoine Kombouaré a annoncé : « Ça m’embête d’avoir autant de blessures durant l’intersaison. Je ne veux pas dramatiser les choses, ça fait partie des soucis qu’on doit rencontrer. On s’active sur le marché pour compenser ces absences et tout équilibrer ».